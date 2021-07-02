Kayseri'de Spor Lisesi inşaatı başladı
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Kayseri'de Spor Lisesi inşaatı başladı

Kayseri'de Spor Lisesi inşaatı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sporcu yetiştirmek amacıyla açık ve kapalı spor alanları ile dersliklerinin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Spor Lisesi'nin inşaatı başladı.

Sporcu yetiştirmek amacıyla açık ve kapalı spor alanları ile dersliklerinin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Spor Lisesi'nin inşaatı başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürü Cemil Kayhan ve İl Müdürlüğü'nde görev yapan mühendisler inşaat alanında incelemelerde bulundu. İhale bedeli 16.000.000,00 TL olan Spor Lisesinin 2023 yılı içerisinde teslim edilmesi planlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, incelemeler sonunda yaptığı açıklamada; "Spor Lisesi, okullarda sporun tabana yayılması, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, bilinçli, ahlaklı ve elit sporcuların ortaya çıkması amacıyla açılan, branşlarında uzmanlaşarak uluslararası spor camiasında Türkiye'yi temsil edecek sporcu yetiştirmeye yönelik ve bu alanda özelleşmiş olarak hizmet verecek olan okulumuzun inşaat çalışmaları başladı. İnşallah 2023 yılında yüklenici firmadan okulumuzu teslim alarak öğrencilerimize teslim edeceğiz. Kayserimize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kayseri'de Spor Lisesi inşaatı başladı
Kayseri'de Spor Lisesi inşaatı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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