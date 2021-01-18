Kayseri'de sosyal yardım almak için muhtarlığa giden kişi kalp krizi geçirerek öldü
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Kayseri'de sosyal yardım almak için muhtarlığa giden kişi kalp krizi geçirerek öldü

18.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:46
Kayseri'de sosyal yardım almak için muhtarlığa giden kişi kalp krizi geçirerek öldü

Kayseri'de bir kişi sosyal yardım başvurusunda bulunmak için gittiği muhtarlık binasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kayseri'de bir kişi sosyal yardım başvurusunda bulunmak için gittiği muhtarlık binasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Süleyman Aslan (43), belediyelerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdiği sosyal yardımlara başvurmak üzere Melikgazi ilçesi Kılıçarslan Mahallesi muhtarlığına gitti.

Burada mahalle muhtarı Abdullah Yiğit ile görüşen Aslan, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Muhtarın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aslan'ı hastaneye kaldırdı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Aslan, hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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