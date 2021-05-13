Kayseri'de sosyal mesafeli bayram namazı kılındı

Kayseri'de sosyal mesafeli bayram namazı kılındı Kayseri'de tam kapanma dönemine denk gelen bayram namazı sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kılındı.

Kayseri'de sosyal mesafeli bayram namazı kılındı

KAYSERİ - Kayseri'de tam kapanma dönemine denk gelen bayram namazı sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kılındı.

Merkez Hunat Caminde İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in kıldırdığı bayram namazına AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Bayramın hem pandemi hem de İsrail'in saldırılarının gölgesinde geçtiğini söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Bu yıl da Ramazan Bayramını idrak ediyoruz hep beraber. Tabi ki biraz önce sayın müftümüzün de bahsettiği gibi Kudüs'teki zalim İsrail işgali ile beraber, onun gölgesinde bayramı idrak ediyoruz. Allah bütün müminleri bu sıkıntılardan kurtarsın ve şu anda pandemi ile beraber kısıtlar içerisinde bu bayramın her birimizin birbirinin hukukuna dikkat edeceği bir tarza geçmesini temenni ediyoruz. Sağlık sıhhat içerisinde nice bayramları görmeyi Cenab-ı Hak'tan temenni ediyoruz. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun ve sağlıkla nice oruçlar tutmayı Allah bizlere nasip etsin. Kurtuluşa erenlerden olalım ve birbiri ile dayanışma içerisinde hakiki bayramlara ulaşabilmeyi Allah bizlere nasip etsin. Ben bütün Kayserili hemşerilerimizin bu manada bayramlarını tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, "Ramazan'ı geçirdik, oruçlarımızı tuttuk, ibadetlerimizi yaptık. Herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah gelecek sene pandeminin gölgesinde değil, maskeleri çıkarmış ve sağlığımıza kavuşmuş bir şekilde Ramazan'ı ve Kurban Bayramı'nı geçirmeyi nasip etsin. Buruk bir bayram geçiriyoruz sadece salgından dolayı değil, İsrail'in zulmünden dolayı Filistin'in, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın da uğramış olduğu saldırılardan dolayı tabii ki biz de üzgünüz. Allah bizlere birlik, beraberlik içerisinde yaşamayı nasip etsin. Dini değerlerimize, Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya ve diğer kutsal bölgelerimize sahip çıkmayı nasip eylesin. Allah namazlarımızı kabul etsin. İnşallah sağlıklı sıhhatli nice bayramlara hep birlikte ulaşmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Namaz sonrası protokol üyeleri ve vatandaşlar sosyal mesafeli olarak bayramlaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN