Kayseri'de sosyal mesafe unutuldu, maskeler çene altında KAYSERİ'de, koronavirüs salgınına karşı takılan maskeler, çene altları ile kollara takılmaya başlandı, sosyal mesafe unutuldu.

KAYSERİ'de, koronavirüs salgınına karşı takılan maskeler, çene altları ile kollara takılmaya başlandı, sosyal mesafe unutuldu.

Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçtiği yönündeki uyarılara rağmen Kayseri'de vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. Vatandaşların, cadde ve sokaklarda yürürken ya da parklarda otururken maskeleri çenelerinin altına ya da kollarına taktıkları gözlendi. Vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına da uymadı.

Kaynak: DHA