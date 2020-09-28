Kayseri'de sosyal medyadan terör propagandasına 1 gözaltı
28.09.2020 20:57 | Son Güncelleme: 28.09.2020 21:00
Kayseri'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden PYD/PKK propagandası yaptığı iddiasıyla şüpheli M.V. yakalandı.
Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlının adresinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi, dijital materyallere el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan