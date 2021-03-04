Kayseri'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen sanığa hapis cezası
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Kayseri'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen sanığa hapis cezası

04.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:52
Kayseri'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen sanığa hapis cezası

Kayseri'de, sosyal medyadan terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de, sosyal medyadan terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık A.G. ve avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık A.G. örgütsel amaçlı paylaşımlarda bulunmadığını savunarak beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık A.G'ye, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 11 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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