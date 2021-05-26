Kayseri'de sosyal medyadan dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası
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Kayseri'de sosyal medyadan dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası

Kayseri'de sosyal medyadan dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de sosyal medya üzerinden ikinci el müzik çalar satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğeri beraat etti.

Kayseri'de sosyal medya üzerinden ikinci el müzik çalar satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğeri beraat etti.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanıklar M.A. ve O.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı. Müşteki A.T. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık M.A'nın, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi, sanık O.A'nın ise beraatini istedi.

İnternet üzerinden ikinci el müzik çalar satma bahanesiyle A.T'yi dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan iki sanık ise suçlamaları reddetti.

Sosyal medyadan satış yapmadıklarını savunan sanıklar, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.A'ya, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Heyet, diğer sanık O.A'nın ise beraatine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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