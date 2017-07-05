Kayseri'de Soruşturma Ek Galericinin Konuşması

(Tür: Yurt)
PKK'nın küstah tehdidine, Türkiye'den anladığı dilde cevap!
Beşiktaş, ikinci transfer bombasını patlatıyor
Katar'a tehditler savuran Suudilerin, Türkiye'den de bir "ricası" var!
4 Arap ülkesinden, taleplerini reddeden Katar'a tehdit
5 çocuğu taciz eden bakkalın iğrençliği bu cümleyle ortaya çıktı!
Dünyaca ünlü yıldız, çıplaklar kampında denize girdi
Korkunç gelenek! Ölülerini mezardan çıkarıp, gezdiriyorlar
Amca oğlunun evini basıp kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 öksüz ve yetim!
Çekmeköy'de özel harekatlı uyuşturucu operasyonu
Trafik kazasında ölen Başsavcının eşi Yargıtay üyesi oldu
Herkesin elini kolunu sallayarak yaptığı şey için ağaca tırmanıyorlar
Karaman'da feci kaza! Hafriyat kamyonu iki aracı önüne katıp eve daldı
Adalet Yürüyüşü'ne saldırıp AK Parti'yi vuracaklardı
Katy Perry'e benzerliği ile bilinen Türk model ünlü makyöze konuk oldu
İşte çocukların çok sevdiği ve bir o kadar da tehlikeli 5 oyuncak