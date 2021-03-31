Kayseri'de sopalı bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Kayseri'de sopalı bıçaklı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de sopalı bıçaklı kavga: 2 yaralı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Kayseri'de sopalı bıçaklı kavga: 2 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen bir şahıs Y.A. ve I.A'yı sopayla darp ettikten sonra bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de sopalı bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de sopalı bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de sopalı bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de sopalı bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de sopalı bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de sopalı bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de sopalı bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de sopalı bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de sopalı bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN

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