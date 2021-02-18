Kayseri'de son bir ayda 313 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'de son bir ayda 313 şüpheli tutuklandı

18.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:28
Kayseri'de son bir ayda 313 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de son bir ayda çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan bin 291 şüpheliden 313'ü tutuklandı.

Kayseri'de son bir ayda çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan bin 291 şüpheliden 313'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Ocak-14 Şubat arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet, Gasp, Hırsızlık, Ahlak, Oto Hırsızlık ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro amirlikleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonlarda bin 291 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 313'ü, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince de aynı dönemde yürütülen çalışmalarda kaybolan 98 kişiden 88'i bulundu, 10'unu arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kadir Topbaş Özlem Zengin Pervin Buldan Mustafa Destici
Magazin Cansu Dere Emina Jahovic Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Mart Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de son bir ayda 313 şüpheli tutuklandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 13:33:48. #1.14#
title