Kayseri'de son bir ayda 313 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de son bir ayda çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan bin 291 şüpheliden 313'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Ocak-14 Şubat arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet, Gasp, Hırsızlık, Ahlak, Oto Hırsızlık ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro amirlikleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonlarda bin 291 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 313'ü, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince de aynı dönemde yürütülen çalışmalarda kaybolan 98 kişiden 88'i bulundu, 10'unu arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil