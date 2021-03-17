Kayseri'de son 1 ayda uyuşturucu taciri 28 kişi tutuklandı
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Kayseri'de son 1 ayda uyuşturucu taciri 28 kişi tutuklandı

17.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:15
Kayseri'de son 1 ayda uyuşturucu taciri 28 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 380 kişiye işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 380 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 15 Şubat - 14 Mart tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme' suçlarından toplam 249 olayda 380 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 9'u adli kontrol neticesinde serbest bırakılarak, 28 şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca yapılan operasyonlarda 1 kilo 676 gram metamfetamin, 1 kilo 998 gram sentetik kannabinoid, 253,79 gram esrar, 37,05 gram eroin, 146 adet ekstazi, 141 adet sentetik hap, 13 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 60 adet mermi ve uyuşturucu madde satışında elde edilen para ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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