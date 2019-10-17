Kayseri'de son 1 ayda 38 kişi 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı

17.10.2019 12:00

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 15 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 38 kişi tutuklanırken çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir ayda yapılan operasyonlarda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanımı kolaylaştırma veya özendirme' suçlarından 235 olayda 390 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 17'si adli kontrol neticesi serbest kalırken, 38'i tutuklandı. Çalışmalarda 'Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından yakalama kararı ile aranan 27 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 9'u ifadelerinden sonra mahkemece salıverilirken 18'i ise tutuklandı.



Yapılan operasyonlarda ayrıca; 5 kilo 909 gram esrar, 15,18 gram eroin, 3 kilo 352 gram metamfetamin, 221 gram sentetik kannobinoid, 8 kök kenevir bitkisi, 16 adet ecstasy, 5 adet captagon, 73 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 4 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi 3 adet tabanca, 7 adet av tüfeği ve 223 adet mermi ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA