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İçişleri Bakanlığı, Kayseri, Güncel

Kayseri'de sokaklar boş kaldı

Kayseri'de sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 08:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:10
Kayseri'de sokaklar boş kaldı

Kayseri'de sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 2 gün süreyle başlatılan sokağa çıkma yasağının ardından Kayseri'de sokaklar boş kaldı. Hafta sonlarında insan ve araba trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda görevliler haricinde kimsenin olmadığı gözlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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