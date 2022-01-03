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Son dakika haber | Sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

KAYSERİ (İHA) - Sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda başından silahla vurulan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 1 kişi de tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

Son dakika haber | Sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Son Dakika Haberleri

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