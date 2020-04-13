- Kayseri'de sokağa çıkma yasağının bitmesiyle trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› - Kayseri'de sokağa çıkma yasağının bitmesiyle trafik yoğunluğu havadan görüntülendi - Haber
Zonguldak, Kayseri

- Kayseri'de sokağa çıkma yasağının bitmesiyle trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

- Kayseri'de sokağa çıkma yasağının bitmesiyle trafik yoğunluğu havadan görüntülendi Hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kayseri'deki yaya ve araç trafiği havadan görüntülendi.

13.04.2020 21:11 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:13
- Kayseri'de sokağa çıkma yasağının bitmesiyle trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

- Kayseri'de sokağa çıkma yasağının bitmesiyle trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

KAYSERİ - Hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kayseri'deki yaya ve araç trafiği havadan görüntülendi.

Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle ülke genelinde çalışanların mesaileri başladı. Kayseril vatandaşlar işe gitmek için yollara düştü. Kentin en işlek noktalarından olan Cumhuriyet meydanında trafik ve vatandaş yoğunluğu meydana geldi. Polis ekipleri anonslarla bekçiler ise vatandaşlarla birebir görüşerek virüsün yayılmaması ve vatandaşın kendi sağlığı için 'evde kal' çağrısına uyulması gerektiğini iletti.

- Kayseri'de sokağa çıkma yasağının bitmesiyle trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haber
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haber
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi Haber
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü Haber
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi Haber
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Haber
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki...
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
BDDK'dan bankalara 'kredi kanallarını açık tut' çağrısı
BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti...
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor
Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi
Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
Yasağı delen minübüs şoförünü yolcu kurtarmaya çalıştı: Ceza kesmeyin, biz inelim
Yasağı delen minübüs şoförünü yolcu kurtarmaya çalıştı: Ceza kesmeyin, biz inelim
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu
Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Hadise Ebru Polat Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Falcao Rüştü Reçber Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Radamel Falcao
Daha Fazla Cuma İstifa Açıklama Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: - Kayseri'de sokağa çıkma yasağının bitmesiyle trafik yoğunluğu havadan görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 21:24:47. #1.14#
title