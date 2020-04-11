Kayseri'de sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından kent genelinde insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye ulaştı.

Yasağın başlamasının ardından ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanlar dışındakilerin dolaşmasına izin vermedi. Bazı sürücülere kurala uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Bazı vatandaşlar da fırın ve büfelerden ekmek aldıktan sonra evlerine döndü.

Kaynak: AA