Kayseri'de sokağa çıkma yasağını duyanlar market ve fırınlara koştu KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştıran sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Kayseri'de fırın ve marketlerde yoğunluk oluşturdu.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştıran sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Kayseri'de fırın ve marketlerde yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı'nca bu gece 00.00 itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Fırınlarda ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Fırınlar vatandaşların talebine yetişmekte zorluk çekti. Yasağın ilan edilmesinin ardından bazı marketlerde kapılarını müşterilerine açtı. Marketlerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ihtiyaçlarını giderdi. Araç trafiğinde de yoğunluklar yaşandı. Alışveriş yapan bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Kaynak: DHA