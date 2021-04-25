Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında sakinlik hakim
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Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında sakinlik hakim

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında sakinlik hakim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde cadde ve sokaklar sakin kalırken, havadan görüntülenen tarihi Cumhuriyet Meydanı ile Türk bayraklarının buluşması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kayseri'de 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde cadde ve sokaklar sakin kalırken, havadan görüntülenen tarihi Cumhuriyet Meydanı ile Türk bayraklarının buluşması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Cumhuriyet Meydanı'nda sakinlik hakim oldu. Normal günlerde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan sakinlik havadan görüntülenirken, meydanda bulunan Türk bayrakları ile Bürüngüz Camisi'nin görüntüleri kartpostallık görüntü oluşturdu.

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, kentin farklı noktalarında uygulama yaparak trafiğe çıkan sürücülerin muafiyet belgelerini kontrol etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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