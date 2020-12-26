Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında meydan turistlere kaldı
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Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında meydan turistlere kaldı

26.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:07
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında meydan turistlere kaldı

Kayseri'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, kısıtlamalardan muaf olan turistler kentin tarihi yerlerini gezdi.

Kayseri'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, kısıtlamalardan muaf olan turistler kentin tarihi yerlerini gezdi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kentte vatandaşların kurallara uyarak evlerine çekildikleri görüldü. Vatandaşların evlere çekilmesi ile birlikte cadde ve sokaklar kısıtlamalardan muaf olan turistlere kaldı. 110 kişilik kafile olarak Polonya'dan gelen turistler Cumhuriyet Meydanında tarihi yerleri gezdi. Öte yandan polis ekipleri de kontrol noktalarında denetimlerini sürdürdü. - KAYSERİ

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında meydan turistlere kaldı
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında meydan turistlere kaldı
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında meydan turistlere kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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