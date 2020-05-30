Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında caddeler boş kaldı Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasının 1. gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasının 1. gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kayseri'nin yer aldığı kısıtlamanın ilk gününde kent sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri de, caddelerde uygulama yaptı.

Kentin tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan sakinlikte havadan görüntülendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA