Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında caddeler boş kaldı
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Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında caddeler boş kaldı

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında caddeler boş kaldı Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasının 1. gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

30.05.2020 12:49 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:54

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında caddeler boş kaldı

KAYSERİ - Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasının 1. gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kayseri'nin yer aldığı kısıtlamanın ilk gününde kent sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri de, caddelerde uygulama yaptı.

Kentin tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan sakinlikte havadan görüntülendi.

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında caddeler boş kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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