Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan çifte 6 bin 300 lira ceza Kayseri'de, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp markete giden çifte 6 bin 300 lira cezai işlem uygulandı.

Kayseri'de, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp markete giden çifte 6 bin 300 lira cezai işlem uygulandı.

Kocasinan İlçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evlerinden otomobille markete gitmek için yola çıkan B.Ş. ile eşi B.Ş, polis ekipleri tarafından durduruldu.

Evlerine yürüme mesafesindeki markete gitmek yerine daha uzak bir markete alışveriş yapmaya giden çifte, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Kaynak: AA