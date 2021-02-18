Kayseri'de soğuk hava etkili olacak

Kayseri'de hava sıcaklığının 24 Şubat Çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin 8-10 derece altında seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgasının 24 Şubat Çarşamba'ya kadar etkisini sürdüreceği, bu nedenle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-10 derece altında olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek basınç merkezi nedeniyle bölge sorumluluk sahasında gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı yer yer 15-20 dereceye kadar çıkabilecek.

Soğuk hava dalgası ile gece ve sabah saatlerinde beklenen sis ve pus ile buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, çatılardan buz parçası ve kar kütlesi düşmesi, dağlık alanlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya