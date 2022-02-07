Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı - Haberler
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Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı

AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

HACILAR, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Herdem Sokak'taki müstakil evde ikamet eden ailenin sobadan sızan gazdan etkilendiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karbonmonoksitten etkilendikleri belirlenen ve ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Hacılar, Kayseri, Polis, Güncel, Haber

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