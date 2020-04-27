Kayseri'de sivil toplum kuruluşlarından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, ramazan ayının ilk cuma hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, ramazan ayının ilk cuma hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Taş, kentte faaliyet gösteren 40 sivil toplum örgütü adına düzenlediği basın toplantısında, Erbaş'ın hutbedeki ifadelerinin sonuna kadar arkasında olduklarını belirtti.

İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesinin Ali Erbaş hakkında ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmasının, Ankara ve İzmir barolarının da Erbaş'ı kınayan açıklamalarda bulunmasının toplum nazarında yeri olmadığını vurgulayan Ahmet Taş, şunları kaydetti:

"Zina ve eşcinselliğin ahlaksızlık ve toplum ahlakı için felaket olduğu emri, son ilahi din olan İslam dininin emri olup, hiçbir beşeri hukuk bunu ortadan kaldırıp yok sayamaz. Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı olarak Allah'ın emrini değiştirmeden topluma ulaştırıp, toplumu uyarmakla görevli bir yetkilidir. Yüzde 98'ini Müslümanların oluşturduğu ülkemizde, devletin asli görevlerinden biri de dini hayata engeller koymak değil, dinin emirlerinin doğru olarak anlaşılması ve yaşanması için gerekli kanunları çıkarmak ve tedbirleri almaktır. Bunlar göz önüne alındığında İnsan Hakları Derneği, Ankara ve İzmir barolarının başkan Ali Erbaş ile ilgili suç duyurusu ve kınamaları yok hükmünde olup, milletimiz nazarında hiçbir kıymetiharbiyesi olmayan suçlamalardır. Dinimizin emrini hatırlatarak milletimizi uyaran Diyanet İşleri Başkanımızın yaptığı konuşma ve irad ettiği hutbede asla kınanacak ve şikayet edilecek bir durum yoktur. Bizler ilahi dinimizin tüm emirlerinin hiçbir baskı altında kalmadan, inanç ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde insanlarımıza anlatılmasının Diyanet teşkilatımız için hak ve görev olduğunu düşünüyor, Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzu ilan ediliyoruz."

Kaynak: AA