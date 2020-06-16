Kayseri'de sivil toplum kuruluşlarından Ayasofya'nın ibadete açılması talebi Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş, Ayasofya'nın 89 yıldır müminleri beklediğini belirtti.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş, Ayasofya'nın 89 yıldır müminleri beklediğini belirtti.

Bürüngüz Camisi önünde bir araya gelen platform üyesi bazı sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yapan Taş, Ayasofya'nın yeniden müminlerle buluşması için yetkileri göreve çağırdıklarını söyledi.

Ayasofya'nın ulu bir mabet olduğunu vurgulayan Taş, şunları kaydetti:

"Fetih hakkı olarak alınıp yüzyıllar boyunca, milyonlarca mümine ibadet mekanı olan şanlı Ayasofya, ne yazık ki 1931'de ibadete kapatılarak müminlerden yoksun bırakılmıştır. 1934'te müzeye çevrilen Ayasofya 89 yıldır müminlerden yoksun bırakılmıştır. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu olarak, 478 yıllık İslam mülkü olan, 89 yıldan bu yana müminlerinden mahrum bırakılan ulu mabet Ayasofya'nın yeniden müminlerle buluşması için Cumhurbaşkanımızı, TBMM'yi ve hükümetimizi göreve davet ediyor tüm imkan ve tercihimiz ile yanlarında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz."

Kaynak: AA