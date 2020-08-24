Kayseri'de site ve bina yöneticileri ile pandemi toplantısı Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, site ve bina yöneticileri ile pandemi toplantısı gerçekleştirdi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, site ve bina yöneticileri ile pandemi toplantısı gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovıd-19) ile mücadele kapsamında, site ve binalarda alınacak olan tedbirler ve ortak alanlarda uyulması gereken kurallar ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması amacıyla site ve bina yöneticileri ile toplantı gerçekleştirildi.

Vali Şehmus Günaydın'ın talimatlarıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, site ve bina yöneticileri İl Sağlık Müdürü Benli tarafından bilgilendirildi.

Benli, site ve bina yöneticilerine son derece önemli görevler düştüğünü belirterek, site içerisinde ortak kullanım alanlarında dikkat edilmesi gereken hususlar, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri dikkate alınarak, site giriş ve çıkışlarında gerekli önlemlerin alınması, başta maske-mesafe-temizlik konuları olmak üzere, karantinaya alınan binalarda ve dairelerde uygulanacak olan izolasyon tedbirleri ve bina görevlisi olarak çalışan personellerin dikkat edeceği hususlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantı, Benli'nin site ve bina içerisinde uyulması gereken kurallar ile ilgili hatırlatmalarının ardından site ve bina yöneticilerinin sorun ve taleplerini iletmeleri ile sona erdi.

Kaynak: AA