Kayseri'de sis nedeni ile görüş mesafesi 1.5 metreye kadar düştü
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Kayseri'de sis nedeni ile görüş mesafesi 1.5 metreye kadar düştü

09.12.2020 09:31 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:35
Kayseri'de sis nedeni ile görüş mesafesi 1.5 metreye kadar düştü

Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağış sonrası yoğun sis meydana geldi.

Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağış sonrası yoğun sis meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağmur yağışının ardından, yoğun sis oluştu. Şehir genelinde artan sis trafiği de olumsuz etkiledi.

Kentte meydana gelen yoğun sis nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi 1.5 metreye kadar düştü. - KAYSERİ

Kayseri'de sis nedeni ile görüş mesafesi 1.5 metreye kadar düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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