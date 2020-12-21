Kayseri'de sis
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Kayseri'de sis

21.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:11
Kayseri'de sis

Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Kent merkezinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin zaman zaman 2 metreye kadar düştüğü sis, zor anlar yaşattı. Öte yandan, Beştepeler Mesire Alanı'ndan da görüntülenen sisin, kent merkezini kaplaması güzel görüntüler oluşturdu. - KAYSERİ

Kayseri'de sis
Kayseri'de sis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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