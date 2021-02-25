Kayseri'de sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı kalacak
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Kayseri'de sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı kalacak

25.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:41
Kayseri'de sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı kalacak

Kayseri'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sinema salonlarının 1 Nisan'a kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Kayseri'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sinema salonlarının 1 Nisan'a kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanarak, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda yeni kararlar aldı.

Gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021'e kadar ara verilmesi kararı alındı.

Alınan karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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