Kayseri'de sınava girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı günlerde öğrencilere ve sınav görevlilerine, toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı günlerde öğrencilere ve sınav görevlilerine, toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, 20 Haziran'daki LGS sınavı ile 27-28 Haziran'daki YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Sınava girecek olan öğrencilere başarılar dileyen ve her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencileri yalnız bırakmadıklarını belirten Büyükkılıç, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da gerek öğrencilerimiz gerekse sınav görevlileri ücretsiz olarak ulaşım hizmetlerimizden faydalanabilecek. Vatandaşlarımızdan sevgili yavrularımızın sınav sürecinde, onlara engel olacak bir davranışta bulunmamalarını, onları tedirgin etmemelerini ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA