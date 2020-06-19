Kayseri'de sınava girecek öğrenci ve görevlilere ulaşım ücretsiz
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Kayseri'de sınava girecek öğrenci ve görevlilere ulaşım ücretsiz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile önümüzdeki hafta 2 gün sürecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) öğrenci ve sınav görevlilerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu ulaşımdan ücretsiz...

Kayseri'de sınava girecek öğrenci ve görevlilere ulaşım ücretsiz
19.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:15

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile önümüzdeki hafta 2 gün sürecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) öğrenci ve sınav görevlilerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabileceklerini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan öğrencileri yakından ilgilendiren LGS ve YKS sınavlarına yönelik ulaşım konusunda önemli bir açıklama geldi. Cumartesi günü yapılacak LGS ile önümüzdeki hafta Cumartesi ve Pazar gerçekleştirilecek YKS günlerinde öğrenciler ve sınav görevlileri toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek. Başkan Büyükkılıç, yaptığı değerlendirmede, "LGS sınavında yavrularımıza her şeyden önce başarılar diliyorum. İnşallah gönüllerine uygun şekilde sonuçlar alırlar diye de dua ediyorum. Tabi biz de onları yalnız bırakmıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu senede ulaşım hizmetleri bağlamında sınav süresinde gerek kendilerine gerekse sınav görevlilerine ücretsiz ulaşım hizmetlerimizden faydalanabileceklerini paylaşmak istiyorum. Saat 9 ile 15 arasında sokağa çıkmadaki sınırlamayı da hatırlatarak, vatandaşlarımızın sevgili yavrularımızın sınava girme sürecinde onların bu sınavdaki faaliyetlerine engel olacak bir davranışta bulunmamalarını, onları tedirgin etmemelerini, yasağa uymalarını hatırlatmak istiyorum. Tekrardan başarılar diliyor, gözlerinden öpüyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, 27-28 Haziran tarihlerinde YKS'de de aynı şekilde ulaşımın ücretsiz olacağını vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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