Kayseri'de silahlı yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti - Haberler
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Kayseri'de silahlı yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Kayseri'de silahlı yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de tüfekle vurularak yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tüfekle vurularak yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi 4. Cadde'de 29 Aralık'ta yolda yürüğü sırada otomobille gelen kimliği belirlemeyen kişi ya da kişilerin tüfekle açtığı ateş sonucu yaralanan Hacı Duran Gültekin (27), tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Gültekin'in cenazesi İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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