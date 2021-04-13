Kayseri'de silahlı ve sopalı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de silahlı ve sopalı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına başlandı

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de silahlı ve sopalı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına başlandı

Kayseri'de kavga edip sopa ve silahla birbirlerini yaralayan 5 sanık hakim karşısına çıktı.

Kayseri'de kavga edip sopa ve silahla birbirlerini yaralayan 5 sanık hakim karşısına çıktı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, haklarında "yaralama", "hakaret", "kasten öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından dava açılan, müşteki sanık E.D, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, tutuksuz müşteki sanık E.A, eşi F.A, babası M.A. ve annesi K.A, ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Tekerlerli sandalye ile duruşmaya katılan müşteki sanık E.A, sanık E.D. ile komşu olduklarını, olay günü aracını park ettikten sonra kendisini aracının içinde gördüğünü anlattı.

E.D'nin aracından indiğini ve "iki gündür bugünü bekliyordum" dediğini öne süren E.A, "Silahla bana ateş etmeye başlayınca, kaçmaya çalıştım. Beni vurdu. Eşim üzerime kapandı, 'beni öldür' dedi. Yoksa beni öldürecekti. 45 gün hastanede yoğun bakımda kaldım. Şikayetçiyim." dedi.

Sanık E.D. ise olay günü E.A'nın kendisine küfür ettiğini, sopayla vurduğunu, bunun üzerine aracından aldığı tabanca ile havaya bir el ateş ettiğini öne sürdü.

E.A'nın sopayla vurmaya devam etmesi üzerine yüzündeki kandan önünü göremediğini kaydeden E.D, "Bu esnada, kendimi koruma amaçlı tekrar havaya birkaç kez ateş ettim. O anda, 'yandım Allah' diye bir bağırma duydum. Yüzümdeki kanı silince E.A'nın vurulduğunu gördüm. Kendisini yaralama kastım yoktu. Tamamen kazara oldu, karşı taraftan şikayetçiyim." dedi.

Diğer 3 sanık da olay günü yaşananları anlatarak, sanık E.D'den şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık E.D'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Esentepe Mahallesi Antalya Sokak'ta E.A. (41) ile E.D. arasında 7 Eylül 2020'de çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, E.A, şüpheli tarafından tabanca ile vurulmuştu. Durumu ağır olan E.A, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Hande Erçel Burak Sergen
Spor Diego Caner Erkin Necip Uysal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayseri'de silahlı ve sopalı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 18:51:40. #1.16#
title