Kayseri'de silahlı suç örgütüne operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kayseri'de silahlı suç örgütüne operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi - Haber
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri, 3. Sayfa

Kayseri'de silahlı suç örgütüne operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

03.04.2020 13:27 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:28
Kayseri'de silahlı suç örgütüne operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu; nitelikli yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve darp gibi cebir ve şiddet içeren eylemleri gerçekleştirdikleri belirlenen çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne yönelik bugün operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt yöneticisi ve üyeleri olan H.Ç., M.A., A.B., Ö.T., A.Ö., T.G., Ö.H. ve H.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek, mermi ve çok sayıda senet ile çek ele geçirildi. Gözaltına alınanlar, Kayseri Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi, Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Ayrıca, polis ekiplerinin de, korona virüs tedbirleri kapsamında tulum giydiği, eldiven ve maske taktığı görüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vali uyardı: Vaka sayıları tüylerimizi diken diken edecek seviyede Haber
Vali uyardı: Vaka sayıları tüylerimizi diken diken edecek seviyede
Salgın insanları eve kapatınca kondom ve cinsel ilişki oyuncağı satışları patlama yaptı Haber
Salgın insanları eve kapatınca kondom ve cinsel ilişki oyuncağı satışları patlama yaptı
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor Haber
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor
'Yedek iç çamaşırımız yoktu' diyen Beşiktaş'ın yengesi Türkiye'yi övdü Haber
"Yedek iç çamaşırımız yoktu" diyen Beşiktaş'ın yengesi Türkiye'yi övdü
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haber
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
'Korona test sayısı artıyor' diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi Haber
"Korona test sayısı artıyor" diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı
Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi
Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı
TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'kampanya' cevabı: İBB devletin ta kendisidir
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Belediye görevlileri, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara dezenfektan püskürttü
Belediye görevlileri, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara dezenfektan püskürttü
FETÖ ile bağlantılı 'Türkiye Gerçekleri' hesabının sahibi gözaltına alındı
FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma Subaşı'na cevap: Ben İbiza'ya gittiğimde sen lise 2'deydin
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma Subaşı'na cevap: Ben İbiza'ya gittiğimde sen lise...
'Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim' diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
"Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim" diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
Drogba'dan Fransız doktorun aşı sözlerine tepki: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum
Drogba'dan Fransız doktorun aşı sözlerine tepki: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Abdulhamit Gül
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Fatih Terim Basketbolcu Rüştü Reçber Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Polis Milli Avrupa
Şu an buradasınız: Kayseri'de silahlı suç örgütüne operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 14:58:04. #1.15#
title