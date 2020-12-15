Kayseri'de silahlı suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayseri'de silahlı suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

15.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:29
Kayseri'de silahlı suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

KAYSERİ'de, 'silahlı suç örgütü' üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, 'silahlı suç örgütü' üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tefecilik' ve 'çek senet' suçlarını işledikleri ve 'silahlı suç örgütü' üyesi oldukları iddia edilen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda 14 şüpheliden 10'u polis tarafından gözaltına alındı. Firari 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika: Zorla senet imzalattıkları kadınlara fuhuş yaptıran suç örgütü üyelerine operasyon: 3 gözaltı
Son dakika: Zorla senet imzalattıkları kadınlara fuhuş yaptıran suç örgütü üyelerine operasyon: 3 gözaltı
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon (2)
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon (2)
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Defne Samyeli Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Çağdaş Atan Serdar Aziz Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Çocuk S 400 Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de silahlı suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 15:33:18. #1.14#
title