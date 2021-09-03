Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de kavga eden 2 kişiden biri diğerini silahla yaraladı.

Kayseri'de kavga eden 2 kişiden biri diğerini silahla yaraladı.

Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde, Y.U. ile Z.G, vefat eden bir yakınlarının cenazesini defnetmek için geldikleri Babaoğul mevkisinde bulunan mezarlığın önünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.U. tabanca ile Z.G'ye ateş açtı.

Bacağından yaralanan Z.G. yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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