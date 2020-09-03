Kayseri'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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Kayseri'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 2 grup arasında çıkan kavgada, silahla vurulan 4 kişi yaralandı.

03.09.2020 02:00 | Son Güncelleme: 03.09.2020 02:04

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 2 grup arasında çıkan kavgada, silahla vurulan 4 kişi yaralandı.

Eski Sanayi Mahallesi 3. Cadde'deki bir mobilya dükkanında 2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı.

Kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesine giden yaralılar S.K, F.B, A.M. ve İ.M.A'nın durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kayseri'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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