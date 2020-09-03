Kayseri'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 2 grup arasında çıkan kavgada, silahla vurulan 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 2 grup arasında çıkan kavgada, silahla vurulan 4 kişi yaralandı.

Eski Sanayi Mahallesi 3. Cadde'deki bir mobilya dükkanında 2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı.

Kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesine giden yaralılar S.K, F.B, A.M. ve İ.M.A'nın durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA