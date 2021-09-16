Kayseri'de silahlı kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı - Haberler
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Kayseri'de silahlı kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de silahlı kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde'de 2 grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı silahlı kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tabancayla yaralanan E.S. ve A.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı, şüpheliler E.T. ve M.T. kaçtı.

Polis ekipleri, olay yeri yakınında kaldırıma çarpıp terk edilmiş bulunan ve şüphelilere ait olduğu değerlendirilen otomobilde inceleme yaptı.

Kayseri'de silahlı kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı

Kayseri'de silahlı kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı

Kayseri'de silahlı kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı

Kayseri'de silahlı kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kayseri'de silahlı kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı - Haberler
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