Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı Kayseri'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kayseri'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Melikgazi ilçesinde Yusuf Ş. ile Volkan Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Volkan Y, tabancasıyla Yusuf Ş'ye ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Ş'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri Volkan Y'yi ve kaçmasına yardım ettiği düşünülen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA