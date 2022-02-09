Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Cinayetin işlendiği olaya karışan şahıs kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan bir kişi de tedavi altına alındı. Kavgaya karışan şüpheli şahısta olayın ardından kent merkezine gelirken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gümüşgün Mahallesi Hapishane Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.A. ile A.Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. yanındaki silah ile A.Ö.'ye ateş açtı. A.Ö., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaptığı müdahalede A.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Çıkan kavgada yaralanan M.A. da, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cinayetin işlendiği kavgaya karıştı, kaçarken yakalandı

Öte yandan, kavgaya karıştığı belirlenen M.U.A. da olayın ardından kaçtı. Otomobiliyle kent merkezine gelen M.U.A, Malatya yol uygulamasında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.