Kayseri'de silah sesleri polisi harekete geçirdi
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Kayseri'de silah sesleri polisi harekete geçirdi

Kayseri'nin Hunat Mahallesinde, bir araçtan açılan ateş sonrasında polis ekipleri harekete geçti.

03.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:57
Kayseri'de silah sesleri polisi harekete geçirdi

'nin Hunat Mahallesinde, bir araçtan açılan ateş sonrasında ekipleri harekete geçti.


Edinilen bilgiye göre, merkez Hunat Mahallesinde meydana gelen olayda plakası alınamayan bir araçtan M.Ç., K.Ç ve Ş.Ç isimli kişilere ateş edildiği ileri sürüldü. Meydana gelen olayda şans eseri herhangi bir yaralanan olmazken, kurşunlar park halindeki otomobile denk geldi. Olayın ardından polis ekipleri olay yerinde önlem aldı.


Polis ekipleri, incelemelerini tamamladıktan sonra olayla ilgili işlem başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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