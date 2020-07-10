Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama Kayseri'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Kayseri'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente ruhsatsız silah getirileceğini tespit etti.

Polis tarafından takibe alınan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, kent merkezinde durduruldu.

Araçtaki aramada, arka koltuğun altına gizlenmiş ruhsatsız 9 tabanca, 9 şarjör ve 12 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi emniyetteki sorgusunun ardından salıverildi.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen S.T. ve M.Ü. de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA