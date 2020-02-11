Kayseri'de sığırcıkların dansı
Haberler » Güncel » Kayseri'de sığırcıkların dansı - Haber

Kayseri'de sığırcıkların dansı

KAYSERİ'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda sığırcık kuşlarının gökyüzünde dans edercesine toplu halde uçuşu, güzel görüntüler oluşturdu.

11.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:07
Kayseri'de sığırcıkların dansı

KAYSERİ'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda sığırcık kuşlarının gökyüzünde dans edercesine toplu halde uçuşu, güzel görüntüler oluşturdu.

Develi ve Yeşilhisar ilçe sınırında bulunan 301 kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda sığırcık kuşları, gökyüzünde görsel şölen yaşattı. Sığırcıkların uyum içinde toplu halde aynı anda aynı yöne uçmaları, görenlerin ilgisini çekti. Bir süre bölgede uçan kuşlar, daha sonra uzaklaştı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler