Kayseri'de "Sığınmacılar Sempozyumu"

02.11.2019 13:04

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği tarafından "Sığınmacılar Sempozyumu" düzenlendi.

Kocasinan Belediyesi Seminer Salonunda gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Dernek Başkanı Ahmet Taş, insanoğlunun savaş, salgın hastalık veya doğal afetler sebebiyle devamlı yer değiştirdiğini belirtti.

Kayseri'de 100 bin civarı sığınmacı olduğunu aktaran Taş, "Bu insanların hayata kazandırılması, eğer imkan varsa ülkelerine geri gönderilip kendi ülkelerinin imarında hizmet görmeleri için gayret edilmeli. Kayseri'de yaşayan sığınmacıların problemleri geneldir. Bunlara nasıl çözüm bulunur diye bu konuyu masaya yatırmayı düşürdük. Bize katkı ve akıl veren tüm kurum ve kuruluşlara, sivil veya resmi hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da "Mültecilerle, sığınmacılarla ilgili konular gündeme geldiğinde hemen ensar- muhacir hadiseleri gözümüzün önüne gelir. Şehrimizde 100 bin sığınmacı var. Kavram kargaşalarını bir kenara bırakmak lazım. Mülteciydi, sığınmacıydı, göçmendi, birileri bu isimleri versin. Biz ne yapacağız ona bakmalıyız. Sivil girişime ihtiyaç vardı. Daha önce de yapılıyordu ama bugünkü gibi yapılmıyordu. Bir taraftan resmi, bir taraftan sivil girişimin bir araya gelerek kurumsallaşmasına ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise "Kayseri'de sığınmacılarla ilgili o yapsın, bu yapsın demektense biz elimizden geldiğince bu noktada yapılacaklara nasıl destek olabiliriz konusu, bu sempozyumda ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Böyle bir çalışmanın Kayseri'de geciktiğini vurgulayan İl Müftüsü Şahin Güven de "Çok daha önce bu konuya el atılmalıydı. Bir şey kangren olduktan sonra değil, ilk teşhis konulduğunda çalışma yapılmalıydı. Bugün burada, mülteci kardeşlerimizin, muhacir kardeşlerimizin çeşitli alanlardaki yeni sorunlarını tartışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA