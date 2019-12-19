Kayseri'de sigara denetimi

19.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:14

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü kapsamında Yeraltı Çarşısında denetim gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Hunat, Yeraltı ve Kapalı Çarşıda sigara içilmesini neredeyse bitirdiklerini belirtti.

İller arası çapraz denetim kapsamında Kayseri'de düzenli olarak denetim yaptıklarını vurgulayan Benli, şöyle devam etti:

"Bugün bakanlığımızın belirlediği saha ziyaretinde, tütün denetiminde Yeraltı Çarşısındayız. Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanımız Gökhan Bey'in talebi ile çarşı esnafı ile el ele vererek sigara içilmesini sonlandırma yolunda bir uygulamamız oldu. Burada biz merkezi bir ekip kurduk. Merkezi ekibin görev yeri Yeraltı, Hunat ve Kapalı Çarşı şeklinde. Buralarda sigara içilmesini yüzde 99 bitirmiş olduk."

Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen de sigara içilmesinin, oluşturulan ekiplerce önlendiğini ifade ederek, "Çarşımıza daha sağlıklı, daha temiz ve sigara dumanının olmadığı bir çalışma ortamı getirdik." dedi.

Kaynak: AA