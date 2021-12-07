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Kayseri'de şiddetli rüzgar etkili oldu

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'de şiddetli rüzgar etkili oldu

Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Saatteki hızı 90 kilometreyi aşan rüzgar dolayısıyla bazı mahallelerde ağaçlar devrildi.

Gece şiddetini artıran rüzgar nedeniyle kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

Binalardan kopan parçalar, araçlara zarar verirken bazı yerlerde de elektrik tellerinin kopmasına yol açtı.

İtfaiye ekipleri çatıların uçtuğu bölgelere sevk edilirken, vatandaşlar da şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kayseri'de şiddetli rüzgar etkili oldu

Kayseri'de şiddetli rüzgar etkili oldu

Kayseri'de şiddetli rüzgar etkili oldu

Kayseri'de şiddetli rüzgar etkili oldu

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AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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