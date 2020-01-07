Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
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Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kayseri'de etkisini gösteren şiddetli rüzgar, bazı apartmanların çatılarını uçurdu.

07.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:25
Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

'de etkisini gösteren şiddetli rüzgar, bazı apartmanların çatılarını uçurdu.


Kayseri'de 2 gündür etkisini gösteren şiddetli rüzgar, kentin bazı bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle uçan çatılara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Ekipler, vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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