Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Kayseri'de etkisini gösteren şiddetli rüzgar, bazı apartmanların çatılarını uçurdu.
07.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:25
Kayseri'de etkisini gösteren şiddetli rüzgar, bazı apartmanların çatılarını uçurdu.
Kayseri'de 2 gündür etkisini gösteren şiddetli rüzgar, kentin bazı bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle uçan çatılara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Ekipler, vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA