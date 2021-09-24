Kayseri'de sezonun ilk kardan adamı Erciyes'te yapıldı - Haberler
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Kayseri'de sezonun ilk kardan adamı Erciyes'te yapıldı

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Kayseri'de sezonun ilk kardan adamı Erciyes'te yapıldı

Kayseri'de sezonun ilk kardan adamı Erciyes Dağı'nda 2 bin 650 metre yükseklikte yapıldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de sezonun ilk kardan adamı Erciyes Dağı'nda 2 bin 650 metre yükseklikte yapıldı.

Gece saatlerinden bu yana Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Bazı noktalarda kar kalınlığı 10 santime kadar ulaşırken, sezonun ilk kardan adamı da yapıldı. Hacılar Kapı'nın 2 bin 650 metre yükseklikte bulunan H2650 Kafe Sahibi Ahmet Köksoy, sabah işyerini açmaya geldiklerinde muhteşem bir manzarayla karşılaştıklarını söyledi. Yağan karı değerlendirerek şehrin ilk kardan adamını yaptıklarını belirten Köksoy, "Dün akşamdan bu yana yağan kar yağışı nedeniyle sabah Hacılar Kapı'daki restoranımızı açmaya geldiğimizde muhteşem bir manzarayla karşılaştık. Yer yer 10 santime kadar kar olmuş. Bunu da fırsata çevirelim dedik, kardan adamımızı yaptık. Misafirlerimizin de ilgisini çekiyor, Kayseri'nin ilk kardan adamı" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin en yüksek restoranı olma özelliğine sahip H2650 Kafe'de misafirler eşsiz manzara eşliğinde yemeklerini yiyebiliyor. İsteyen müşterilere teleferikte de yemek yeme imkanı sağladıklarını kaydeden Köksoy, "Hacılar Kapı'da 2 bin 650 rakımdayız. Yöresel yemekler ve ızgara çeşitleri yapıyoruz. Kahvaltılarımız meşhurdur, köy kahvaltılarımız oluyor. Yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Sabah kahvaltı ve akşam yemeklerimizi teleferikte verebiliyoruz. İnsanlar hem Kayseri manzarasını izliyor hem de yemeklerini yiyorlar. Güzel bir aktivite yapıyoruz" dedi.

(Turan Bulut-İHA)

Kayseri'de sezonun ilk kardan adamı Erciyes'te yapıldı

Kayseri'de sezonun ilk kardan adamı Erciyes'te yapıldı

Kayseri'de sezonun ilk kardan adamı Erciyes'te yapıldı

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